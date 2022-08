Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa có kết luận điều tra vụ án cựu tu sĩ giết người phi tang xuống sông Thạch Hãn.



Theo đó, năm 2009, Võ Viết Đạt (42 tuổi, ngụ tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) quen biết với bà Lê Thị H. (50 tuổi, ngụ tại tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Sau khi Đạt được chuyển về niệm phật đường Dương Lệ Đông (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) để chăm lo Phật sự vào năm 2013, giữa bà H. và Đạt có "tình cảm đặc biệt". Sau đó, giữa 2 người này liên tục xảy ra mâu thuẫn, xích mích, cãi vả, đánh nhau...

Biết Đoàn Thanh Tuấn (50 tuổi, ngụ tại thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) cũng bực tức bà H. nên Đạt nhiều lần kích động để Tuấn cùng tham gia đánh bà H. với mình. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi sáng 11-12-2021, bà H. vào chùa chửi Đạt.



Niệm phật đường Dương Lệ Đông

Đạt biết rõ tâm lý của bà H. là khi nghe Đạt ngồi nhậu với phụ nữ, đặc biệt là ở chùa thì chắc chắn bà H. sẽ đến để gây sự. Vì vậy, theo chỉ đạo của Đạt, hơn 18 giờ cùng ngày, Tuấn gọi điện thoại giả vờ nói với bà H. rằng Đạt đang nhậu ở chùa với phụ nữ.



Một lúc sau, bà H. đến chùa và đi vào cửa phòng khách để tìm phụ nữ nhưng không thấy ai. Biết Tuấn lừa mình nên bà H. đến vị trí bàn nhậu chửi Tuấn. Ngay lập tức, Tuấn đấm bà H. và chửi thề. Đạt lấy gậy tre đã chuẩn bị trước đó đánh vào lưng và vai bà H.

Bà H. cởi mũ bảo hiểm đánh lại nhưng Đạt tránh được và dùng gậy đánh vào miệng của bà H. làm gãy xương hàm và 11 cái răng. Thấy bà H. bị đánh ngã, Tuấn giật gậy từ tay Đạt vứt. Nhưng Đạt tiếp tục chạy vào phòng khách lấy một ống kim loại đánh vào vùng thái dương, 2 tay và hai chân bà H. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Đạt và Tuấn nghĩ bà H. đã chết nên tìm cách che giấu, dọn dẹp hiện trường gây án. Đạt lái xe của bà H. đến chân cầu Đại Lộc (thuộc địa phận phường Đông Lương, TP Đông Hà) rồi cùng Tuấn đẩy xe xuống sông.

Sau đó, Đạt và Tuấn kéo thi thể bà H. lên ôtô chở đến bờ kè thôn Bích Khê (xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) rồi vứt xuống sông Thạch Hãn phi tang.

Đến khuya 12-12-2021, thi thể bà H. được người dân phát hiện. Chưa đầy 24 giờ sau, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), Công an huyện Triệu Phong cùng các đơn vị liên quan đã xác định được Đạt và Tuấn là hung thủ. Quyết định khởi tố bị can đối với Đạt và Tuấn về tội "Giết người" được cơ quan công an ban hành ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã huỷ tư cách tu sĩ Phật giáo đối với đại đức Thích Trí Hộ - tức Võ Viết Đạt do phá giới và phạm pháp.