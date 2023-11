Công an chia thành nhiều tổ công tác, gồm nhiều lực lượng do Phòng CSGT - Công an TP HCM làm chủ công. Tại chốt kiểm soát, xử lý vi phạm được lập gần khu vực chân cầu vượt bộ hành Khu Du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức), trung tá Hoàng Sơn Ca, Phó trưởng Phòng 6 - Cục CSGT; thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT - Công an TP HCM, trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ. Đến trưa cùng ngày, qua kiểm soát 100 tài xế và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài xế vi phạm nồng độ cồn.



Thượng tá Trần Trung Hiếu cho biết lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý ô tô vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa trên Quốc lộ 1. "Đối với các tổ công tác, sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng hóa trang, sử dụng thiết bị kỹ thuật... nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác phát hiện và xử lý vi phạm" - ông Hiếu nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, hơn 2 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát ô tô vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên toàn quốc đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, tình hình tai nạn giao thông tại TP HCM được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình vi phạm về vận tải hành khách, hàng hóa vẫn còn diễn biến phức tạp.

Kế hoạch kiểm tra được thực hiện từ ngày 15 đến 30-11

Quyết tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chỉ đạo tổ chức thí điểm tổng kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1 (qua địa bàn Lâm Đồng, Đồng Nai và TP HCM). Công an TP HCM đã cụ thể hóa chỉ đạo trên bằng kế hoạch ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Phó Giám đốc Công an TP HCM cho hay Công an TP HCM tập trung vào 4 công tác trọng tâm. Trong đó, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kiềm chế tai nạn, không để xảy ra ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 1; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, kiểm soát từ 30%-50% số phương tiện vận tải lưu thông trên Quốc lộ 1, xử lý nghiêm, triệt để hành vi vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm tốc độ, quá tải trọng...

Tính đến 17 giờ ngày 15-11, tổ công tác tại chốt kiểm tra trên Quốc lộ 1, đoạn trước trạm thu phí An Sương (quận Bình Tân), phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp dương tính với chất ma túy. Còn ở TP Thủ Đức, Đội CSGT - Trật tự kiểm tra hơn 300 trường hợp, lập biên bản vi phạm nồng độ cồn với 31 tài xế...