Sáng cùng ngày, Phòng CSGT Công an TP HCM phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lễ ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 qua địa bàn; thời gian thực hiện kéo dài đến 30-11.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP HCM, chỉ đạo Phòng CSGT, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Ban Giám đốc Công an TP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý ô tô vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa.