Chiều 21-3, ông Nguyễn Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, còn gọi là Thảo "nghé", ngụ xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội chống người thi hành công vụ.



Công an tỉnh Quảng Bình khám nhà, khu vực kinh doanh của Nguyễn Minh Thảo

Như Báo Người Lao Động liên tục thông tin, khoảng 21 giờ 30 ngày 17-3, đại úy Võ Đức Hải - Phó Công an xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, cùng 2 cán bộ khác đang lập biên bản đối tượng Đào Trọng Bằng (chủ đò) khi khai thác cát trái phép trên sông Long Đại.

Lúc này, Thảo bất ngờ xuất hiện cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thảo đã lao vào đánh đại úy Hải, buộc anh này bắn súng chỉ thiên để tự vệ.

Chưa dừng lại, Thảo còn đạp anh Hải rơi xuống sông. Lúc này, một số cán bộ đã nhảy xuống vớt đồng đội lên. Đại úy Hải được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh cấp cứu, điều trị thương tích.

Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - thăm hỏi đại úy Võ Đức Hải tại bệnh viện

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, tổ chức khám xét nhà riêng và khu kinh doanh Karaoke - khách sạn Huy Hoàng của Thảo.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng liên quan đến việc chống đối người thi hành công vụ. Việc khám xét không có sự chứng kiến của Thảo vì đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Biết không thể lẩn trốn, trưa 21-3, Thảo "nghé" đã ra đầu thú tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình. Chiều cùng ngày, Thảo được di lý lên nhà riêng tại xã Xuân Ninh huyện Quảng Ninh để cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra tội chống người thi hành công vụ.