Chiều 23-8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc ngày 21-8, anh Hưng để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) tại công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 22-8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã di lý Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê quán tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) - đối tượng bắt cóc cháu Bảo - từ Tuyên Quang về Bắc Ninh.

Rạng sáng ngày 23-8, lực lượng chức năng đã đưa cháu Bảo về Bắc Ninh an toàn và trao cháu Bảo cho gia đình. Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét, phá án, giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu khai nhận năm 2011, Thu lấy chồng và có 1 người con. Tuy nhiên, Thu và chồng ly thân. Năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng (SN 1987 ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và đã tổ chức đám cưới với nhau. Sau khi phát hiện Thu đã có chồng, Bằng yêu cầu Thu giải quyết ly hôn với chồng cũ, lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó, Thu chuyển về Cao Bằng sống và vẫn nói chuyện với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh con trai, sau đó cháu bé ốm và tử vong, tuy nhiên Thu không nói cho Bằng biết. Do muốn quay lại với Bằng nên Thu nảy sinh ý định bắt cóc một bé trai có độ tuổi bằng với con mình để nói dối là con của mình với Bằng.

Thực hiện ý định trên, khoảng 16 giờ ngày 21-8, Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh để tìm trẻ con bắt cóc. Đến 17 giờ cùng ngày, Thu gặp cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đang chơi một mình nên đã dụ dỗ cháu theo mình và đưa về phòng trọ tại phường Khắc Niệm.

Ngày 22-8, Thu rủ Bằng (lúc này đang ở Hà Nội) đưa cháu Bảo về quê của Bằng ở Tuyên Quang và nói Bảo là con trai của hai người. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu.