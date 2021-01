Ngày 7-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đắc Thành (SN 1978), Lê Hoàn Vũ (SN 1984) và Ngô Phi Thâm (SN 1966, cùng ngụ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đắc Thành Ảnh: XUÂN MAI

Theo điều tra, Duy Sơn là xã trọng điểm về an ninh - quốc phòng nên có Tiểu đội dân quân thường trực, lực lượng này được trợ cấp ngày công lao động theo quy định từ ngân sách nhà nước.

Từ năm 2016 đến 2019, được sự đồng ý của ông Ngô Phi Thâm (lúc đó là Chủ tịch UBND xã Duy Sơn), ông Nguyễn Đắc Thành (lúc đó là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã) và Lê Hoàn Vũ (lúc đó là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã) đã đưa những người không phải là dân quân tự vệ của xã trực thay những người có trong danh sách dân quân tự vệ xã, đồng thời lập khống chứng từ để thanh toán chế độ trực.

Tổng số tiền các đối tượng rút từ ngân sách nhà nước không đúng pháp luật là hơn 573 triệu đồng; trong đó hơn 384 triệu đồng là tiền lập khống chứng từ, còn lại là tiền trực sai đối tượng.

Hiện tại, Công an huyện Duy Xuyên đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đắc Thành và Lê Hoàn Vũ; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Phi Thâm.