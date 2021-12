Liên quan đến vụ việc nhóm 6 đối tượng dàn cảnh đòi nợ, cướp gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ vừa bước ra khỏi ngân hàng ở TP Buôn Ma Thuột, các đối tượng đã khai nhận kịch bản chi tiết để thực hiện trót lọt vụ cướp.



Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, do bị nợ xấu, không vay được tiền từ ngân hàng nên chị Dương Thị Giang (35 tuổi, trú tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đã nhờ 1 người bạn giới thiệu nhờ người đứng tên 1 lô đất để vay vốn.

Người bạn này đã giới thiệu cho chị Giang đối tượng Trần Thế Anh (35 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đứng tên 1 lô đất và làm thủ tục vay 1 tỉ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) trên đường Ngô Quyền (TP Buôn Ma Thuột). Đồng thời, 2 bên thỏa thuận sau khi vay được tiền, chị Giang sẽ trả tiền công cho ông Thế Anh 60 triệu đồng.

Sau đó, ông Thế Anh đem chuyện kể lại cho 5 người bạn nghe. Vì cho rằng tiền công trả như vậy là ít, cả nhóm đã bàn bạc, thống nhất viết khống 1 giấy vay tiền thể hiện ông Thế Anh vay của đối tượng Phan Thị Vực (29 tuổi, trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) 1,35 tỉ đồng.

Mục đích, khi ngân hàng giải ngân cho ông Thế Anh và chị Giang xong, các đối tượng sẽ dàn dựng cảnh gặp ông Thế Anh đòi nợ, tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền vừa vay.

Chiều 30-11, ông Thế Anh và chị Giang đến ngân hàng vay số tiền 1 tỉ đồng. Sau khi giải ngân, chị Giang trả nợ 60 triệu đồng cho 1 người khác. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30-11, chị Giang cầm 940 triệu đồng cùng ông Thế Anh từ ngân hàng bước ra.

Đúng như kịch bản, nhóm đối tượng áp sát, trưng ra giấy ông Thế Anh đang nợ Vực rồi giật lấy 940 triệu đồng từ tay chị Giang. Trước tình huống bất ngờ và giống như một vụ đòi nợ nên nhiều người chứng kiến vụ việc không vào căn ngăn, truy bắt.

Cơ quan chức năng họp án

Sau khi cướp giật được số tiền trên, các đối tượng đã chia nhau một ít, còn lại 890 triệu đồng các đối tượng đã chuyển vào 1 tài khoản ngân hàng của 1 người khác để tránh bị công an phát hiện.

Như đã đưa tin, chiều 30-11, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của chị Giang về việc bị nhóm đối tượng cướp giật số tiền lớn trước ngân hàng.



Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an đã khẩn trương tổ chức điều tra. Sau hơn 12 giờ tích cực điều tra, đến 10 giờ ngày 1-12, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng (4 nam, 2 nữ).