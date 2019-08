Đối tượng Lô Thị Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: H.Tiến

Ngày 10-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can đối với Lô Thị Thanh (32 tuổi, xã Nga My) và Lương Thị Khấy (33 tuổi, xã Yên Hòa, Tương Dương) về tội Mua bán trẻ em. Đối tượng Lương Thị Khấy hiện được tại ngoại vì đang mang thai.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào năm 2012, em Lương Thị Ng. (15 tuổi) và Ngân Thị P. (14 tuổi), cùng trú xã Nga My, đến gặp Thanh nhờ đưa qua Trung Quốc làm việc. Thanh sau đó đến gặp Khấy bàn bạc rồi gọi điện cho một người phụ nữ cùng quê tên H. ở Trung Quốc với mục đích bán 2 em.Tháng 7-2012, Thanh và Khấy đã đưa 2 thiếu nữ xuống TP Vinh rồi sau đó bàn giao 2 em cho một người phụ nữ đưa 2 em sang Trung Quốc.

Sau khi sang Trung Quốc, cả 2 em đều bị bán làm vợ đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn Nhân dân tệ. Tháng 4-2017, trong một lần truy quét, Công an Trung Quốc phát hiện Ngân Thị P. nên làm hồ sơ đưa về Việt Nam. Về quê, do không biết chữ nên em P. không làm đơn tố giác. Riêng trường hợp em Lương Thị Ng., tháng 6-2019, được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu, đưa về quê. Em Ng. sau đó làm đơn tố giác các đối tượng liên quan.

Được biết, trước khi được giải cứu về quê, em Ngân Thị P. trải qua 5 năm làm vợ đàn ông Trung Quốc, còn Lương Thị Ng. là 7 năm. Cả 2 cho biết trong thời gian này, liên tục bị nhà chồng đánh đập, quản lý chặt chẽ. Nhiều lần các em đã tìm cách bỏ trốn nhưng không thành.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.