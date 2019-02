Lãnh đạo tỉnh Điện Biên: Khen thưởng Ban chuyên án vụ nữ sinh bị sát hại là đúng

21/02/2019 11:32

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên khẳng định việc khen cho các tập thể, cá nhân ban chuyên án vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết là đúng quy trình và quy định.



Trước đó, ngày 18-2, UBND tỉnh Điện Biên đã trao Bằng khen cho Phòng trọng án Cục hình sự Bộ Công an, Công an huyện Điện Biên và 14 cá nhân thuộc Bộ Công an và công an địa phương; thưởng gần 3 triệu đồng cho tập thể, hơn 1 triệu đồng cho mỗi cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng tặng bằng khen cho 48 cá nhân có thành tích tốt trong quá trình phá án vụ nữ sinh viên Cao Mỹ D. bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết (ngày 4-2 dương lịch) ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.



Thiếu tướng Sùng A Hồng (thứ 4 từ trái qua) tại buổi họp báo, trao khen thưởng cho lực lượng phá án

Việc khen thưởng lực lượng phá án đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Người ủng hộ vì các chiến sĩ Công an đã vất vả điều tra phá án trong dịp Tết, người cho rằng việc đó là phản cảm bởi vì phá án chậm trễ và nạn nhân trong vụ án đã tử vong.

Về vấn đề này, một lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên ngày 20-2 khẳng định việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là đúng quy trình và quy định; một số người trên mạng xã hội có ý kiến phức tạp, đưa ra tình tiết không đúng để đánh lạc hướng dư luận về vụ việc, làm giảm uy tín của chính quyền, lực lượng công an.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, từ hôm 30 Tết (ngày 4-2) khi nhận báo án, lực lượng công an đã không ăn Tết ở nhà, trực 24/24 giờ. Ban chuyên án đã phải làm việc, đấu tranh rất vất vả nên tỉnh Điện Biên cũng chi thưởng từ nguồn quỹ phòng chống tội phạm nhằm động viên tinh thần kịp thời.

Việc khám nghiệm tử thi nạn nhân hai lần trong một tuần, khi việc an táng được hoàn tất, đã có những quan điểm trái chiều. Có ý kiến đặt vấn đề khám nghiệm tử thi lần 1 đã làm không kỹ, nghiệp vụ còn "non" nên khám nghiệm lại lần 2.

Về vấn đề này, trả lời Báo Người Lao Động ngày 21-2, lãnh đạo phòng Kỹ Thuật hình sự Công an tỉnh Điện Biên cho biết ngay khi nhân được tin báo tìm thấy thi thể nạn nhân Cao Mỹ D., phòng đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của tỉnh khám nghiệm pháp y thi thể để điều tra làm rõ vụ việc. "Pháp y lần 1 chúng tôi đã làm đúng quy trình rất cơ bản. Tuy nhiên quá trình điều tra, tài liệu chứng cứ và lời khai của các đối tượng còn nhiều mâu thuẫn nên phải khai quật lần 2 để xác định thêm" - lãnh đạo này nói

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ D.

Trước đó, ngày 18-2, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng trú tỉnh Điện Biên về các tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 1-2 (27 tháng chạp), Bùi Văn Công đã chủ mưu, bàn bạc với Vương Văn Hùng sẽ cùng cướp tài sản và chỉ cướp của chị Cao Mỹ D..

Đến ngày 3-2 (tức 29 tháng Chạp), Công hẹn Hùng ra chợ Mường Thanh để chỉ mặt chị D. cho Hùng biết và bảo Hùng lấy số điện thoại của chị D., sau đó hẹn nạn nhân mang gà ra địa điểm đã chọn để cướp tài sản. Chiều 4-2 (tức 30 Tết), Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị D. đặt mua 10 con gà, yêu cầu chở đến một ngôi nhà hoang ở khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc đội 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ). Vương Văn Hùng đã siết cổ chị D. đến khi nạn nhân ngất đi và đưa vào nhà hoang. Tại đây, Hùng, Công và Phạm Văn Nhiệm thay nhau cưỡng bức chị D. Sau đó, các đối tượng đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công. Hùng cho quần, tất của nạn nhân cùng quần của mình vào một túi ni-lông rồi đem vứt ở vệ đường.

5 bị can trong vụ án cưỡng bức, sát hại nạn nhân Ca Mỹ D.

Khoảng 1 giờ ngày 5-2 (tức ngày mùng 1 Tết), Vương Văn Hùng lấy tất cả tài sản, chạy xe máy của chị D. đến khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên rồi để xe đó, đi về. Sáng 6-2 (mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Công chơi rồi xâm hại chị D.. Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của chị D. yếu, các đối tượng đã đến nhà Công bàn bạc giết nạn nhân để bịt đầu mối.

24 giờ ngày 6-2 (mùng 2 Tết), Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã chở chị D. trên thùng xe tải đến khu vực Nghĩa trang Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Tại đây, Công siết cổ nạn nhân tử vong. Cả 5 đối tượng sau đó đưa thi thể chị D. đến bỏ lại khu vực chuồng heo của một gia đình vắng chủ nhà tại đội 11, xã Thanh Nưa rồi về nhà Công bàn bạc cách đối phó với cơ quan chức năng.

Ng. Hưởng