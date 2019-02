"Lọt vào ống kính” khi giật túi xách, kẻ cướp bị bắt nóng

19/02/2019 11:41

Ngày 18-12, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp cùng các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 bắt Thạch Thanh Tuyền (24 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Thạch Thanh Tuyền bị đặc nhiệm bắt nóng khi vừa quay lại TP HCM

Đây là đối tượng ra tay cướp giật chiếc túi xách của chị Lê Lâm Bảo Trân (SN 1979, Việt kiều Singapore) vào chiều 3-2-2019 (tức 29 Tết) khi đang đứng chụp ảnh cùng người thân tại trước số 12-14-16 Cao Bá Quát (phường Bến Nghé, quận 1).



Theo đó, vào thời điểm trên chị Trân đang đứng chụp ảnh cùng người thân thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên xe gắn máy áp sát cướp giật 1 chiếc túi xách trị giá khoảng 2.000 USD, bên trong chứa nhiều tài sản tổng trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

Khi vụ cướp xảy ra, chị Lê Lâm Bảo Trâm (SN 1984, ngụ quận 1) là em gái của chị Trân đi cùng chứng kiến, chụp được hình ảnh của đối tượng khi hắn trực tiếp cướp giật tài sản và cung cấp cho công an truy bắt đối tượng.

Hình ảnh Tuyền khi gây án bị người nhà nạn nhân chụp lại

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp giật, Công an Quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM đã trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh khu vực, cử nhiều trinh sát truy bắt thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng được đối tượng gây án nhưng hắn đã lẩn trốn mất tăm.



Chiều 18-2, khi hắn vừa quay lên TP HCM thuê phòng khách sạn tại khu Trung Sơn ở cùng bạn gái thì bị các trinh sát đặc nhiệm theo dõi từ trước, ập vào bắt nóng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai, mở rộng điều tra truy bắt thêm kẻ cầm lái khi gây án.





Theo Thanh Minh (Công an TP HCM Online)