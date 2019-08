Ngày 13-8, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Nhi (SN 1986; ngụ khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Phạm Thị Nhi tại cơ quan điều tra

Đầu năm 2019, lợi dụng thị trường bất động sản ở thị xã Điện Bàn đang lúc sôi động, "cò đất" Phạm Thị Nhi nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua đất.

Ban đầu, Nhi giả làm người mua tìm gặp chủ các lô đất để tiếp cận hồ sơ. Người phụ nữ này dùng điện thoại chụp hình "sổ đỏ" và CMND của chủ đất rồi đăng tin rao bán đất của người khác trên mạng xã hội.

Khi người mua liên hệ, Nhi thường thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện giao dịch và đưa ra giá thấp hơn giá thị trường để "con mồi" dễ dàng sập bẫy. Khi người mua đặt tiền cọc, Nhi xuất hiện để nhận tiền rồi biến mất.

Từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, Nhi đã lừa đảo chiếm đoạt ít nhất 7 người với số tiền khoảng 700 triệu đồng.