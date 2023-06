Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam ngày 29-6, quyết định xử phạt vừa được UBND tỉnh Hà Nam ban hành.



Khu vực phát hiện Công ty TNHH dệt may Vũ Băng xả thải ra sông Châu Giang

Trước đó, ngày 18-4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện Công ty TNHH dệt may Vũ Băng do Trần Bá Tuấn làm Tổng Giám đốc Công ty (chuyên tái chế vải sợi) tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (đóng tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đang thực hiện hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Châu Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Công ty TNHH dệt may Vũ Băng tự ý lắp đặt, đấu nối đường ống nhựa dài khoảng 1,4 km vùi lấp trong các mương thoát nước, khu canh tác và nghĩa trang của xã Hòa Hậu để xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Châu Giang.

Căn cứ các hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát môi trường đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh Hà Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường số tiền 2,6 tỉ đồng.

Ngoài phạt tiền, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Công ty TNHH dệt may Vũ Băng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gây ra.