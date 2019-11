Ngày 1-11, TAND quận Thủ Đức (TP HCM) xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Bùi Văn Sáng (SN 1983, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) 1 năm 6 tháng tù giam về tội ""Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo bản án, ngày 13-4-2018, kiểm tra một cơ sở chế biến nông sản ở đường số 2 (khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM) do Bùi Văn Sáng làm chủ, Công an TP HCM phát hiện cơ sở này rửa củ cải bằng hóa chất. Lực lượng kiểm tra thu giữ hơn 1,6 tấn củ cải trắng và 1,5 tấn củ cải đỏ đã ngâm hóa chất. Ngay lập tức, cơ quan chức năng lập biên bản và xử lý hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với ông chủ Bùi Văn Sáng.



Theo kết luận định giá tài sản, số thực phẩm ngâm hóa chất trên có giá trị gần 12 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan giám định kết luận số củ cải đó có hàm lượng hóa chất là chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, Sáng thú nhận cơ sở chế biến nông sản do Sáng mở ra chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Từ tháng 11-2017, Sáng thuê ba công nhân (chưa rõ lai lịch) rửa củ cải đỏ, củ cải trắng cho khách hàng ở chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (quận Thủ Đức).

Muốn thực phẩm mau sạch, đẹp và không hư thối, Sáng chỉ đạo công nhân mua hóa chất về rửa, ngâm củ cải. Làm theo chỉ đạo, ba công nhân rửa sơ củ cải bằng nước rồi pha loãng hóa chất vào nước ngâm củ cải, với liều lượng một muỗng cà phê hóa chất ngâm 50 kg củ cải. Trung bình mỗi ngày, xưởng chế biến này ngâm từ 7-8 tấn củ cải, thu lợi từ 3,5 – 4 triệu đồng. Sáng trả công 300.000 đồng/công nhân/ngày.

Tại tòa, VKSND quận Thủ Đức cáo buộc hành vi trên của Bùi Văn Sáng đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đối với 3 công nhân chưa rõ lại lịch, cơ quan điều tra ra quyết định tách vụ án để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước vụ án này, Bùi Văn Sáng từng chịu phạt hành chính 5 triệu đồng vì hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Chưa hết, UBND TP HCM còn phạt Sáng 178,5 triệu đồng về hành vi xả nước thải trái quy định.