Ngày 13-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sau 12 giờ đồng hồ điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định Nguyễn Văn Oánh (SN 1976, ngụ xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Mai Lý Quỳ (SN 1995, ngụ thôn Hán Nam, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) liên quan tới hành vi trộm chó trên địa bàn khiến 1 người truy đuổi tử vong.



Hiện trường phát hiện anh Đinh Văn Quý tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của Công an huyện Yên Mô về việc khoảng 13 giờ cùng ngày trên đường trục liên xã thuộc thôn Đồng Phú, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, gia đình ông Nguyễn Văn T. (SN 1960, ngụ xóm 3, thôn Đồng Phú, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô) bị 2 đối tượng đi xe máy dùng xung kích điện câu 1 con chó.

Khi 2 đối tượng đang chuẩn bị lấy chó cho vào bao bì thì bị ông T. phát hiện tri hô hàng xóm, cùng lúc anh Đinh Văn Q. (SN 1983, ngụ xã Yên Thắng, huyện Yên Mô) đi xe máy qua, thấy vậy anh Q. đã có hành vi chặn bắt đối tượng và đã bị 2 đối tượng trên dùng xung kích điện tấn công và bỏ chạy.

Xung kích điện trộm chó bỏ lại hiện trường

Thấy vậy, anh Q. tiếp tục truy đuổi theo khoảng 350 m thì thấy anh Q. và xe máy lao xuống ao ven đường. Dù được người dân vớt lên đưa đi cấp cứu nhưng anh Q. đã tử vong sau đó với các vết thương trên người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an huyện Yên Mô và các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Đinh Văn Q., xác định trên thi thể có hai vết thương thấu phổi, thấu tim.

Quá trình khám nghiệm tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đoạn gậy gỗ dài 30 cm hai đầu buộc dính 2 thanh sắt có mũi nhọn kết nối với một đoạn dây điện.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Đinh Văn Q., lực lượng chức năng xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng do 2 kẻ trộm chó gây ra. Hiện trường không có nhân chứng, không xác định được đối tượng gây án, khó khăn cho công tác điều tra.

2 "cẩu tặc", ảnh chụp qua camera an ninh

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Hình Sự Công an tỉnh Ninh Bình đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ Quan Cảnh sát điều tra xác lập chuyên án Bí số 420G để điều tra, truy bắt thủ phạm. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Yên Mô huy động lực lượng rà soát quanh hiện trường, các tuyến đường lân cận, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện và đặc biệt là các đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản (trộm chó) để nhanh chóng tìm ra các 2 "cẩu tặc" gây ra vụ án trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã triệu tập 2 đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.