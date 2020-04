Ngày 7-4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, quê Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi, ngụ tại Bến Tre) để điều tra hành vi trộm chó trên địa bàn.



Nguyễn Văn Hà tại trụ sở công an

Rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra, Công an xã Phú An, thị xã Bến Cát phát hiện một chiếc ôtô có những biểu hiện bất thường nên tiến hành theo dõi. Khi ôtô đến đoạn đường thuộc ấp Bến Giảng, xã Phú An, 2 đối tượng ngồi trên xe là Hà và Khánh dùng súng điện bắn hạ chó của người dân rồi bắt trộm.

Những con chó của người dân bị Hà và Khánh dùng súng điện bắn hạ

Khi bị lực lượng công an truy đuổi, Hà và Khánh vừa chạy xe vừa rải đinh, dùng bột ớt chống trả quyết liệt. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã bị lực lượng công an khống chế tóm gọn.

Chiếc xe được gắn BKS giả 61A-177.24 để tránh bị phát hiện

Ngoài ôtô nói trên, lực lượng công an còn tạm giữ 14 con chó, 6 súng điện và nhiều tang vật khác mà 2 đối tượng trên dùng để trộm chó.