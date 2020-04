Ngày 13-4, Công an TP Hải Phòng cho hay cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy đã bắt giữ Ngô Văn Tuân (SN 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy), là đối tượng điều khiển xe máy tông trọng thương cán bộ Công an huyện Kiến Thụy tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19.

Đối tượng Ngô Văn Tuân

Trước đó, hồi 23 giờ 5 phút ngày 10-4, tại cầu chui Việt Hàn (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy), chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ có 1 xe máy nhãn hiệu Exciter màu đỏ trắng do nam thanh niên điều khiển, chở 1 người ngồi sau, lưu thông đi theo hướng từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối. Khi tiến gần đến chốt, xe giảm vận tốc, nhưng khi nhìn thấy cán bộ công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng điều khiển xe máy bất ngờ tăng ga bỏ chạy.



Cán bộ Công an huyện Kiến Thụy trong chốt kiểm soát ra tín hiệu dừng xe đã bị đối tượng đi xe máy lao thẳng vào người, khiến cán bộ công an văng xuống đường, bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyên Kiến Thụy đã huy động lực lượng đưa cán bộ công an bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viên Kiến An và bảo vệ hiện trường, tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Chiếc xe máy tang vật trong vụ án "Chống người thi hành công vụ"

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu đối tượng phạm tội "Chống người thi hành công vụ", gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy đã tập trung tổ chức lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ.



Đến 23 giờ ngày 11-4, Công an huyện Kiến Thụy đã bắt được Ngô Văn Tuân (SN 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy), là đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter, mang BKS 15F1-319.88. Người ngồi sau xe máy là P.T.N.B. (SN 2003, trú tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Tuân khai nhận khi đi gần đến chốt kiểm dịch Covid-19, biết có lực lượng làm nhiệm vụ và nhìn rõ tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng do xe đi mượn, không mang giấy tờ, lại không đội mũ bảo hiểm nên đã tăng tốc lao thẳng xe vào vị trí cán bộ công an ra tín hiệu để chạy thoát.

Hiện, Công an huyện Kiến Thụy hiện đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan tư pháp của huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tiến hành truy tố, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng.