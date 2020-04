Ngày 9-4, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai trao trả Tang Xingjie (SN 1997, trú tại Quảng Xi, Quế Lân, Quảng Tây, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Công an tỉnh Lào Cai làm việc với Tang Xingjie - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng ngày 8-4, Công an xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong lúc tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid 19 đã phát hiện 1 nam thanh niên người Trung Quốc xuất hiện trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận tên là Tang Xingjie. Do có người yêu tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên nên ngày 20-3, Tang Xingjie nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc theo đường mòn qua khu vực thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) vào Việt Nam. Do thời điểm này các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng lập nhiều chốt tăng cường tuần tra kiểm soát nên Tang Xingjie trốn tại một lều nương của một người đàn ông tại khu vực trên. Đến khoảng 3 giờ ngày 7-4, Tang thuê 1 chiếc taxi đi từ Trùng Khánh, Cao Bằng sang nhà người yêu là Hoàng Thị V., trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên.

Ngày 8-4, ngay sau khi phát hiện Tang Xingjie xuất hiện tại nhà Hoàng Thị V., Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt, lấy lời khai y tế ban đầu; đồng thời bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh. Đến chiều 9-4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành trao trả Tang Xingjie cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để xử lý theo quy định.

Được biết, Hoàng Thị V. là trường hợp trốn khỏi khu cách ly ở Cao Bằng vào ngày 15-3. Sau khi trở về địa phương, V. tiếp tục được đưa đi cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai cho đến ngày 2-4 thì được trở về gia đình tại xã Kim Sơn.