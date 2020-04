Sáng 27-4, một lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), cho biết nghi phạm nghi dùng súng cướp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Sóc Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo vị này, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và công an các địa phương lân cận khẩn trương truy bắt, xác định nhân thân của nghi phạm.

Qua điều tra, sàng lọc, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ cướp là người ở Uông Bí (Quảng Ninh). Sau đó, nghi phạm đã đến công an ở Uông Bí để đầu thú.

Hình ảnh nghi phạm sử dụng 1 vật nghi là súng nhằm mục đích cướp ngân hàng

Trước đó, liên quan đến vụ cướp, tối 20-4, Ngân hàng Techcombank cho biết khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một đối tượng đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang đã giả dạng khách hàng đến chi nhánh Techcombank Sóc Sơn để giao dịch. Khi đến lượt giao dịch, đối tượng này lấy lý do quên chứng minh nhân dân và bỏ ra ngoài. Khi quay trở lại phòng giao dịch, đối tượng đã rút vũ khí định uy hiếp và cướp tài sản.

Kiểm soát viên của ngân hàng đã nhấn nút báo động, lực lượng an ninh ngay lập tức trấn áp tên cướp, song đối tượng vùng chạy ra ngoài lên xe máy và bỏ trốn. Ngay sau đó, Techcombank đã báo cáo cơ quan công an và phối hợp để điều tra và truy tìm tên cướp.

Vụ cướp bất thành và không gây thiệt hại nào về người và về tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng.