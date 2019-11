Ngày 25-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Xe (SN 1966, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) mức án chung thân về tội "Giết người". Trước đó, đại diện VKSND TP đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Xe từ 12-14 năm tù về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, HĐXX phạt bị cáo Trần Lệ Hạnh (vợ bị cáo Xe); bị cáo Nguyễn Quốc Thới và Nguyễn Dân An (con trai vợ chồng Xe) lần lượt 12 và 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Che giấu tội phạm".



Bị cáo Nguyễn Văn Xe lãnh án chung thân về tội "Giết người"

Theo cáo trạng, năm 2005, Xe đến tỉnh Đồng Nai lập xưởng tái chế nhựa và gặp bà N.T.K.D. (ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Sau khi hai người có quan hệ tình cảm, Xe nhiều lần mượn tiền của bà này.

Tối 24-1-2005, Xe chở bà D. từ Đồng Nai đến TP HCM thuê khách sạn ở. Chiều hôm sau, hai người xảy ra mâu thuẫn do bà D. nổi cơn ghen, yêu cầu công khai chuyện tình cảm nhưng Xe không đồng ý. Vì vậy, bà D. cầm ghế gỗ đánh lên người Xe. Đáp trả, Xe cũng dùng ghế phang lại khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Sau khi gây án, Xe bỏ trốn.

Sau đó, nhân viên khách sạn kiểm tra phòng thì phát hiện sự việc. Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Xe là nghi phạm và ráo riết truy tìm.

Sau khi rời khách sạn, Xe trốn ở nhiều nơi, lấy tên mới là Tám Xe để hành nghề lái xe ôm. Một thời gian sau, Xe bị bắt tại nhà riêng ở quận Gò Vấp. Tại cơ quan điều tra, Xe thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối với vợ và hai người con trai, cơ quan chức năng xác định năm 2005, công an có đến nhà truy bắt Xe và thông báo với gia đình biết việc Xe bị truy nã vì phạm tội "Giết người". Do vậy, bà Hạnh và hai con đều biết việc Xe vướng vòng lao lý. Chưa hết, năm 2006, Xe thường xuyên liên lạc với vợ con bàn việc đáo hạn nợ vay ngân hàng. Một năm sau, Xe bị bệnh nên thường xuyên về nhà. Bà Hạnh và các con có chu cấp tiền cho Xe điều trị bệnh. Đến năm 2016, Xe trở bệnh nặng, không thể tự đi lại. Do đó, vợ con Xe thống nhất đưa Xe về ở cùng nhà. Như vậy, cơ quan pháp luật kết luận vợ và hai người con có hành vi che giấu tội phạm. Tháng 2-2019, Xe bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại tòa, bốn bị cáo trong một gia đình thành khẩn thừa nhận hành vi. Khi HĐXX cho phép các bị cáo nói lời sau cùng, cả gia đình đều im lặng.