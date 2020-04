Ngày 2-4, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã triệu tập Phạm Hồng Hải (35 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), để làm rõ thông tin người này đã hành hung bảo vệ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khi được nhắc nhở đeo khẩu trang.

Phạm Hồng Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Phạm Hồng Hải khai chiều 30-3, Hải tới xã An Hòa (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) chơi và uống rượu với người quen. Khoảng 22 giờ tối cùng ngày, trên đường trở về nhà, Hải gây tai nạn khiến 1 nam thanh niên bị thương tại khu vực Công ty gang thép Tuyên Quang.



Khi đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu, do vội vàng và lo lắng nên Hải đã không đeo khẩu trang vào viện. Đến khi được lực lượng an ninh nhắc nhở, Hải đã thiếu kiềm chế nên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Người đàn ông áo trắng hành hung bảo vệ bệnh viện - Ảnh trích xuất từ camera an ninh

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 1-4, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về việc một người đàn ông có hành vi lăng mạ, hành hung nhân viên của bệnh viện khi được nhắc nhở đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của bệnh viện, vào 22 giờ 55 phút ngày 30-3, khi nhân viên an ninh của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương làm việc tại chốt an ninh trước Trung tâm cấp cứu chống độc của bệnh viện thì một xe ôtô 4 chỗ dừng xe trước cửa Trung tâm để đưa một bệnh nhân vào cấp cứu do bị tai nạn giao thông. Trên xe có 4 người, gồm tài xế, 2 nam thanh niên khác và bệnh nhân.

Tài xế và một nam thanh niên đưa bệnh nhân (3 người đều đeo khẩu trang) vào Trung tâm cấp cứu. Cùng thời điểm này, có 1 người đàn ông còn lại bước xuống xe, đi vào cửa Trung tâm cấp cứu khi không đeo khẩu trang.

Nhân viên bảo vệ Trần Phi Long đã nhắc nhở người đàn ông trên đeo khẩu trang và ngồi ở khu vực chờ của thân nhân người bệnh để các y bác sĩ tiến hành cấp cứu bệnh nhân. Ngay lập tức, nam thanh niên áo trắng đã chửi bới và hành hung nhân viên bảo vệ.