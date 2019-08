Sáng ngày 21-8, ông Bùi Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), cho biết vào khoảng 18 giờ chiều tối qua 20-8, tại xóm Má Mư, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ án mạng.



Nghi phạm dùng dao chém nhiều nhát lên người bà Quách Thị Nh. (SN 1960), khiến bà Nh. tử vong. Nghi phạm ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Ngay khi sau nhận được tin báo, Công an Xã Cuối Hạ đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên công an Huyện Kim Bôi, Công an tỉnh Hòa Bình cũng như lực lượng chức năng ở tỉnh Hòa Bình để tiến hành điều tra xác định hung thủ gây án.

Vụ án mạng đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.