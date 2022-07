Theo bản án sơ thẩm, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội vì vụ lợi cá nhân, đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo nhóm bị cáo thuộc Sở KH-ĐT ưu ái trái quy định cho Công ty Nhật Cường được thí điểm số hóa dữ liệu doanh nghiệp của Hà Nội. Sau khi bị TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 3 năm tù, bị cáo Chung đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án. Trong đơn gửi tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt mình 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hai bị cáo khác là Phạm Thị Kim Tuyến (nguyên trưởng phòng thuộc Sở KH-ĐT) và Phạm Thị Thu Hường (nguyên chánh Văn phòng Sở KH-ĐT) xin giảm nhẹ hình phạt.



Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung thừa nhận tháng 8-2016, sau khi nhận được văn bản của Sở KH-ĐT đề xuất cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa dữ liệu, bị cáo đã giao các đơn vị thuộc UBND thành phố nghiên cứu, báo cáo. Tuy nhiên, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội phủ nhận cáo buộc can thiệp cho Nhật Cường trúng thầu. "Việc thử nghiệm này chỉ mang tính chất xem xét về mặt thông số. Tôi có phân quyền, phân cấp. Tôi hoàn toàn không có ý kiến cá nhân, không ai can thiệp vào được" - bị cáo Chung phân trần.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung cùng 2 đồng phạm tại phiên tòa

Cũng theo lời khai của bị cáo Chung, sau khi "chân ướt chân ráo" sang làm chủ tịch UBND thành phố, bị cáo đã chọn Sở KH-ĐT và Văn phòng UBND thành phố để làm 2 nơi cải cách về công nghệ thông tin. Tuy nhiên, toàn bộ những nội dung chỉ đạo của bị cáo xuyên suốt từ tháng 12-2015 đến năm 2020 đều bám vào chương trình công nghệ thông tin đã được phê duyệt. "Ngay từ sơ thẩm, tôi đã nhận trách nhiệm của người đứng đầu nên tôi mong HĐXX xem xét" - bị cáo Chung nói.

Nói về lý do kháng cáo, ông Chung cho biết với những việc đã làm, bị cáo không nghĩ mình bị truy tố, xét xử với mức án như thế. Do đó, bị cáo mong được đối xử bình đẳng như những người khác trước pháp luật. Đề cập Công ty Minh Hoa (do vợ bị cáo làm giám đốc), nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng đây là một doanh nghiệp, trong đó giám đốc Công ty Minh Hoa là cá nhân, cá thể riêng. Những việc làm của đơn vị này hoàn toàn độc lập. "Họ làm nếu có sai thì họ sẽ bị xử lý" - ông Chung nói và cho rằng theo nhận thức của bản thân, Bộ Luật Hình sự chưa có nội dung nào quy kết vợ làm sai thì chồng phải chịu trách nhiệm.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến và Phạm Thị Thu Hường xin giảm nhẹ hình phạt. Cùng với đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét về khoản bồi thường mà HĐXX cấp sơ thẩm yêu cầu mỗi bị cáo phải nộp 3 tỉ đồng khắc phục thiệt hại của vụ án.