Ngày 24-1, tin từ Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phá chuyên án, điều tra, làm rõ và bắt giữ Khúc Thanh Bình (SN 1995; ngụ phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Khúc Thanh Bình tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Yên Định nhận được tin báo của anh T.Q.T. (SN 1991; ngụ xã Định Bình, huyện Yên Định) về việc anh muốn lấy lại các mật khẩu Facebook và Zalo của mình với vợ nên đã lên mạng và nhờ người tìm hộ. Tại mạng xã hội Zalo, anh T. được một tài khoản mang tên "Dịch vụ FB uy tín giá rẻ" nhắn tin nếu muốn lấy lại mật khẩu cho tài khoản đã mất thì phải gửi 5 triệu đồng/tài khoản, còn muốn bảo mật chống bị hack tài khoản thì phải gửi 3 triệu đồng/tài khoản.

Tưởng thật, anh T. đồng ý và chuyển 24 triệu đồng vào tài khoản của người lạ này. Khoảng 2 giờ sau, anh T. nhận được tin nhắn cung cấp mật khẩu nhưng anh không thể truy cập được và cũng không thể liên lạc lại được với người kia. Biết mình bị lừa, anh T. đã báo cáo với cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ Khúc Thanh Bình. Tại cơ quan công an, Bình khai nhận do ham mê cờ bạc nên đã lập ra trang cá nhân "Dịch vụ FB uy tín giá rẻ" trên mạng xã hội Zalo và giả danh làm cán bộ viễn thông có chức năng hỗ trợ dịch vụ quản lý và kiểm soát các tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội.

Với thủ đoạn này, từ đầu tháng 10-2020 đến khi bị bắt, Khúc Thanh Bình đã gây ra hơn 400 vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 9-10 nạn nhân đã bị Bình lừa và chiếm đoạt tiền.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định tiếp tục điều tra, làm rõ.