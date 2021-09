Ngày 21-9, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đang tạm giữ 12 người về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ Sinh thái Làng Việt.



Nhóm nam, nữ thanh niên bị lực lượng chức năng lập biên bản - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 18-9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Thái Nguyên phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra nhà nghỉ Sinh thái Làng Việt (địa chỉ xóm 7, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên), phát hiện 26 thanh niên (gồm 13 nam, 13 nữ) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Kiểm tra tại 5 phòng của nhà nghỉ Sinh thái Làng Việt, lực lượng chức năng đã phát hiện 3,432 gram ma túy tổng hợp và nhiều đĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút thường dùng để sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh, có 23 người dương tính với ma túy.

Ngoài tạm giữ 12 người về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời tổ chức nhiều đợt truy quét các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các quán karaoke, quán bar, vũ trường, nhà nghỉ.

6 tháng đầu năm, lực lượng công an toàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ 666 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ gần 3.700 gam heroin, trên 8.400 gam và 2.100 lít ma túy tổng hợp, gần 3 ngàn gam cần sa.