Ngày 1-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP HCM điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện tại địa bàn TP HCM và nhiều địa phương khác trong cả nước.

Theo tài liệu của cơ quan công an, từ tháng 4-2019, Jiang Miao và Niu Li Li (đều quốc tịch Trung Quốc), là chủ của Công ty Vinfin, tạo ra các ứng dụng trên điện thoại di dộng hệ điều hành Android (app) để cho khách vay tiền mang tên "Vayt.ocdo", "Moreloan", "VD Online". Khi khách có nhu cầu vay tiền thì phải tải 1 trong 3 ứng dụng trên về máy điện thoại di dộng và hoàn tất đăng ký, hồ sơ vay tiền sẽ do nhân viên công ty Vinfin thẩm định. Khi người vay đủ điều kiện vay tiền, hệ thống tài khỏa của Công ty Vinfin sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người vay.

Tùy hình thức cho vay, mà khách hàng có thể được vay từ 1.700.000 đồng đến 2.750.000 đồng, với mức lãi suất lên tới 1.600%/năm.

Khi đến thời hạn trả nợ, nếu người vay chưa trả thì nhân viên sẽ liên tục điện thoại đòi nợ; nếu người vay vẫn không trả thì nhân viên thu hồi nợ sẽ gọi điện cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay chửi bới, đe dọa mục đích để những người này nói với người vay trả tiền cho công ty. Vì lo sợ nên người vay tiền phải chuyển tiền trả nợ cho chúng.

Theo tài liệu của cơ quan công an, hiện nhóm đối đối tượng đã thực hiện 60.000 giao dịch cho vay tiền, với số tiền đã cho vay khoảng 100 tỉ đồng. Người cho vay đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đề nghị người đã tham gia vay tiền theo hình thức trên của Công ty Vinfin biết và phối hợp với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án. Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: ông Lê Anh Tuấn, số điện thoại di động: 0914.166.768.