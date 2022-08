Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhận được đơn của 3 công dân tố giác Trần Kim Phong (SN 1980, trú tại số 8/169 cụm 2 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,9 tỉ đồng để chạy án cho con, em họ, sau đó cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.



Trần Kim Phong bị phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương thu thập chứng cứ, tài liệu, xác định Trần Kim Phong đã "nổ" đang công tác tại Bộ Công an có khả năng lo "trắng án" cho 3 đối tượng là Trần Văn Minh, Bùi Văn Hùng, Trịnh Văn Ninh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán Karaoke Golden, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả ngày 27-2-2021.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt được 1,9 tỉ đồng của gia đình các can phạm, Phong lập tức cắt liên lạc. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Kim Phong để điều tra về tội ""Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 9-5-2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Trần Kim Phong theo tội danh bị khởi tố.

Qua quá trình điều tra xác minh, ngày 26-8, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Trần Kim Phong khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Nguyễn Cư Chinh, Quận 1, TP HCM.