Sáng 17-12, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) tiếp tục với phần xét hỏi.



Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sáng nay 17-12 đã khai không nhận 3 triệu USD cũng như tiền từ Lê Nam Trà, Cao Duy Hải - Ảnh chụp qua màn hình

Tại phiên tòa sáng nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT). Theo đó, HĐXX xét hỏi nhằm làm rõ hành vi sai phạm của bị cáo Nguyễn Bắc Son trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Đáng chú ý, HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Bắc Sơn là sau chuyển nhượng MobiFone mua AVG, bị cáo nhận được bao nhiêu tiền? Bị cáo Son khai: "Tôi không nhận được đồng nào". HĐXX truy hỏi vậy tại sao cơ quan điều tra bị cáo lại khai được Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch AVG, chuyển quà biếu 3 triệu USD lời khai này có đúng không? Bị cáo Son khai thời điểm lúc đó do sức khỏe của bị cáo quá yếu.

Video clip lời khai của Nguyễn Bắc Son tại tòa

Video clip lời khai của Nguyễn Bắc Son tại tòa

HĐXX tiếp tục truy hỏi: Nếu hoảng loạn thì bị cáo có nghĩ ra được con số 3 triệu USD không? sao không nghĩ ra con số khác? Bị cáo Nguyễn Bắc Son đáp: "Không phải con số 3 đầu tiên đâu, lúc đó sức khỏe của tôi rất yếu. Tại thời điểm làm việc với cơ quan điều tra tôi bị ngất 2 lần, lần thứ nhất 2 ngày lần thứ 1 ngày sau tôi mới tỉnh dậy. Sức khỏe của tôi lúc đó rất yếu, cơ quan điều tra lại yêu cầu làm việc liên tục".

HĐXX hỏi: Tại bản tự khai và biên bản hỏi cung cũng như đơn đề nghị khắc phục hậu quả, bị cáo có vẽ sơ đồ nơi mà Phạm Nhật Vũ đến nhà bị cáo để xe và đặt tiền. Bị cáo còn vẽ cái vali bị cáo để tiền ở đâu, vị trí nào không? Bị cáo Nguyễn Bắc Son đáp: "Theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra tôi có làm việc đó. Lúc đó, sức khỏe của tôi rất yếu nên tôi muốn giữ tính mạng của mình".

HĐXX hỏi tiếp: "bị cáo có khai chi tiết cái số tiền nhận của mình, bối cảnh nhận và thời gian nhận, khi nhận chỉ có bị cáo và Vũ thôi đúng không?" Bị cáo Son đáp: "Lúc đó do sức khỏe của tôi nó yếu". HĐXX hỏi tiếp: "Trong các biên bản làm việc với cơ quan điều tra bị cáo đều xác nhận có đủ sức khỏe để làm việc". "Lời khai như vậy là có sự hướng dẫn của cơ quan điều tra sức khỏe tôi rất yếu nên tôi muốn giữ tính mạng mình"- bị cáo Son khai.

Tại phiên tòa sáng nay 17-12, bị cáo Nguyễn Bắc Son cũng xác nhận thư gửi cho gia đình là vợ và con gái đều do bị cáo viết với nội dung: "cố gắng sắp xếp để khắp phục hậu quả cho nhà nước". Tuy nhiên, bị cáo Son đã xin rút lại những lời nói trong thư gửi đó.

Chủ tọa phiên tòa truy hỏi: Vậy lý do tại sao phiên tòa hôm nay bị cáo lại thay đổi lời khai? Bị cáo Son đáp: "Vì lý do tôi phải giữ lại mạng sống của mình, các anh tại cơ quan điều tra có nói: "Quân của anh đã khai hết rồi, anh không thể không khai nhận được. Tôi phải duy trì sức khỏe nếu tôi ngất lần thứ 3 nữa chắc tôi sẽ chết nên tôi đã khai việc đó. Lúc đầu tôi không khai 3 triệu USD mà tôi khai nhận với số lượng khác mà là tiền mặt nhưng sau đó cơ quan điều tra nói không được bởi không giống với các quân của anh. Sau đó, lại xé bản khai viết lại bản khai khác, kể cả thư tôi viết cho vợ và con cũng là do vậy" - bị cáo Nguyễn Bắc Son khai tại tòa sáng 17-12.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Bắc Son cũng không nhận tiền của các bị cáo Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch HĐTV MobiFone, và Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc MobiFone.

Sau đó HĐXX công bố lời khai của Lê Nam Trà trước phiên tòa ngày hôm qua 16-12 là đã đưa 700.000 USD cho bị cáo Nguyễn Bắc Son. HĐXX tiếp tục gọi Lê Nam Trà lên đối chất. Bị cáo Trà cũng xác nhận lời khai của mình hôm qua là đúng. Sau đó, HĐXX cho dừng phiên tòa để nghỉ trưa.

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Nhật Vũ khai đã đưa cho: Nguyễn Bắc Son số tiền 3 triệu USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD. Các bị can nhận thức được hành vi sai phạm, biết rõ việc nhận tiền trên của Phạm Nhật Vũ là do đã chỉ đạo, quyết định việc MobiFone mua cổ phần của AVG, nên số tiền nhận được là từ việc mua bán AVG.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Bắc Son thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội và nhận trách nhiệm trước pháp luật với vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện Dự án. Tuy nhiên, trong giai đoạn truy tố, bị can Nguyễn Bắc Son chỉ nhận trách nhiệm là người đứng đầu Bộ TT-TT; không thừa nhận vai trò chủ mưu, chỉ đạo MobiFone thực hiện dự án như kết luận của Cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, VKSND Tối cao khẳng định có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Bắc Son là người chỉ đạo, quyết định và thúc đẩy việc mua cổ phần của AVG, quyết liệt trong phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Do vậy, Nguyễn Bắc Son là người chịu trách nhiệm cao nhất, đứng đầu các bị can đã được phát hiện, khởi tố và truy tố.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bắc Son khai sau khi nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ, đã đưa cho Nguyễn Thị Thu Huyền (con gái Nguyễn Bắc Son) tại nhà riêng của Son, mỗi lần đưa từ 300.000 USD đến 400.000 USD. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thu Huyền không thừa nhận việc nhận 3 triệu USD từ Nguyễn Bắc Son.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Thu Huyền. VKS khẳng định hành vi của Nguyễn Thị Thu Huyền tiếp tục được điều tra làm rõ qua kết quả xét hỏi tại phiên tòa.