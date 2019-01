Phá nhiều tụ điểm cờ bạc "chơi lớn" cuối năm

31/01/2019 08:58

Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết thời điểm cuối năm, các đối tượng cờ bạc hoạt động mạnh nên Công an tỉnh Tiền Giang làm chủ công phối hợp các phòng nghiệp vụ tấn công mạnh các đối tượng này, nhằm giữ an ninh trật tự cho người dân vui xuân, đón Tết…

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang thông tin vừa tạm giữ Đặng Thị Kim Liên (33 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) cùng 12 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, dưới hình thức game bắn cá. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 máy game bắn cá, 3 thẻ điện từ dùng nạp thẻ cho các con bạc, 3 hóa đơn giá trị gia tăng, 40 triệu đồng. Bị bắt, các con bạc khai tụ điểm này hoạt động hơn 2 tháng, người chơi phải sử dụng tiền mặt quy đổi điểm, sau khi sát phạt thắng thua sẽ quy đổi lại thành tiền.

Thượng tá Trương Văn Sáu nói đã chuyển giao hồ sơ, tài liệu, tang vật cùng 27 người có hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc cho Công an huyện Gò Công Tây thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, qua theo dõi, các trinh sát đã bắt quả tang 27 người sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống của ông Đỗ Văn Tỷ (xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 130 triệu đồng, 24 xe máy, 20 điện thoại. Tụ điểm đánh bạc này do ông Nguyễn Văn Thạnh (còn gọi là Hoàng "mập", ngụ xã Long Chánh, thị xã Gò Công) làm chủ. Mỗi ngày có hàng chục con bạc từ các tỉnh thành khác đến chơi.

Trước đó, ngày 27-12-2018, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị xã Cai Lậy triệt phá một điểm cờ bạc dưới hình thức sử dụng trò chơi điện tử game bắn cá, ăn thua bằng tiền. Điểm kinh doanh tại khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy này do Trần Vũ Duy (31 tuổi; ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy) làm chủ và tổ chức.

Thời điểm bị bắt quả tang, tụ điểm này có gần 40 người đang tham gia game bắn cá. Qua làm việc, có 7 người liên quan đến việc đánh bạc ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 2 máy game bắn cá, 43 thẻ game có liên quan, 7 điện thoại di động và hơn 78 triệu đồng. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhanh ma túy đối với 34 người và phát hiện 5 người trong số này dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng đá gà ăn tiền bị bắt giữ

Tại Long An, ngày 6-1, Công an huyện Cần Giuộc bất ngờ ập vào, bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Thuận Tây 2, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc; bắt giữ 17 đối tượng cùng tang vật là 6 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 1 cân, 16 xe máy, 19 điện thoại di động và hơn 26 triệu đồng.

Cuối năm 2018, Công an huyện Cần Giuộc cũng đã thành lập hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và đã tiêu hủy 15 máy game bắn cá, 6 máy đặt thú không rõ nguồn gốc, xuất xứ của nhiều cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử tại huyện, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Sau đợt tiêu hủy này, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác minh các máy game bắn cá còn lại để xử lý.

Công an huyện Cần Guộc xác nhận huyện có nhiều cơ sở kinh doanh game bắn cá, game đặt thú núp bóng dưới dạng trò chơi giải trí điện tử nhưng thật ra là thắng thua bằng tiền, nhiều chủ máy sử dụng để làm phương tiện tổ chức đánh bạc, lôi kéo nhiều người tham gia, gây bức xúc dư luận.











M. Sơn