Nhiều người lao xuống sông khi cảnh sát triệt phá ổ cờ bạc

17/01/2019 08:55

Vụ triệt phá sòng bạc do các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa thực hiện vào chiều 16-1 ở ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP Biên Hòa. Tại đây, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc.



Những người tham gia đánh bạc bị bắt giữ (ảnh BĐN)

Trước đó, khi thấy trinh sát ập vào, hàng chục đối tượng bị phát hiện quả tang đang tham gia đánh bạc đã chạy tứ tán, nhiều người nhảy xuống sông Đồng Nai tẩu thoát. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã kịp bắt giữ 12 người, lập hồ sơ xử lý. Công an cũng đã thu giữ hàng chục triệu đồng và nhiều tang vật.

Bước đầu xác định sòng bạc do Trần Văn Sang (35 tuổi, thường gọi Sang "gà") tổ chức tại nhà.

X.Hoàng