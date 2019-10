Các đối tượng bị bắt giữ tại chiếu bạc

Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện, triệt phá ổ cờ bạc hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 18 người.



Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc chuyên nghiệp do Bùi Trắc Dạn (SN 1968, ở thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) cầm đầu. Dạn thường xuyên móc nối với một số đối tượng, trong đó có có Trần Thị Nga (SN 1974, ở số 1 Yên Trung, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), nhằm lôi kéo đối tượng ở các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An về Hải Phòng tụ tập để hoạt động cờ bạc.

Dưới sự điều hành của Dạn, ổ bạc được tổ chức hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm. Ổ nhóm bố trí cho các con bạc đi xe khách hoặc ôtô thuê đến 1 địa điểm cố định nào đó trên địa bàn Hải Phòng, sau đó dùng xe chuyển tải (loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ) đưa con bạc đến một địa điểm khác rồi đưa lên xe 29 chỗ. Trên đường đi, xe 29 chỗ này chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi bất ngờ lên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng nhằm "cắt đuôi" sự theo dõi của lực lượng chức năng. Sau đó, chúng mới "đáp" tại một điểm nào đó trên địa bàn các quận, huyện Hải Phòng hoặc thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) để lập "sới bạc".

Hàng ngày, các đối tượng tổ chức cờ bạc vào 2 ca (ca 1 từ 14 giờ đến 16 giờ, ca 2 từ 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau), riêng ca 2 có bố trí nơi ăn nghỉ. Thời gian đưa đón các con bạc khoảng 2 tiếng trước mỗi ca. Sau thời gian kiên trì bám theo di biến động, nắm chắc được quy luật hoạt động của các đối tượng, lực lượng phá án đã lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa ổ bạc lưu động trên.

Đến ngày 24-10, có tin của trinh sát thông báo nhóm đối tượng trên đang hoạt động cờ bạc tại nhà của Phạm Thị Vinh (SN 1962, ở thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải). Qua xác minh, cho thấy nhà của Phạm Thị Vinh sát chân đê, lối vào độc đạo, nhà có 4 lần cửa chắc chắn.

Thùng "tẩy" và tang vật bị thu giữ

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Huyện Cát Hải và Công an xã Nghĩa Lộ bất ngờ ập vào kiểm tra nhà của Phạm Thị Vinh, bắt quả tang 18 đối tượng đang cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Trong số này có chủ nhà Phạm Thị Vinh và đối tượng cầm đầu tổ chức hoạt động cờ bạc Bùi Trắc Dạn. Có nhiều con bạc là người ở tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 12 triệu đồng trên chiếu bạc, 50 triệu đồng trong thùng "tẩy", 1 bộ bát đĩa sứ và 4 quân vị, 1 bộ dụng cụ đột quân vị (búa, thanh đột), 1 xe ôtô 29 chỗ BKS 14B-032.72, ghế nhựa cùng một số tang vật khác có liên quan.

Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng thống nhất quy định, mỗi ván chơi sẽ "cắt xâu" mỗi con bạc 5% số tiền đánh để đưa vào "thùng tẩy", mỗi ván mỗi con bạc đặt tiền chơi tối thiểu từ 50.000 đồng trở lên. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo luật định.