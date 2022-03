Sáng 11-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi; ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt bà Trần Thị Kim Hoa. Ảnh: Công an Bình Định

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Lê Thị Kim Nhung (44 tuổi) và Đặng Ngọc Trường (40 tuổi; đều ngụ xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố Lương Văn Phong (50 tuổi; ngụ xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019 - 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng với Lê Thị Kim Nhung và Đặng Ngọc Trường đã làm giả 17 sổ đỏ cho 11 người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định. Còn Lương Văn Phong là một mắt xích trong đường dây này. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã chiếm đoạt của người dân trên 667 triệu đồng từ việc làm sổ đỏ giả .

Ngoài ra, khám xét nơi ở của những bị can trên, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ được 8 sổ đỏ và 1 giấy phép lái xe giả. Hiện cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây làm giả sổ đỏ này.