Tối 2-5, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra quy trình cách ly, phòng dịch của chung cư Viễn Đông Star (Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội).



Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thị sát tại tòa chung cư có người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: Phú Khánh

Báo cáo nhanh tại hiện trường, đại diện chung cư Viễn Đông Star cho biết hiện nay ở đây đã có 1 ca dương tính ở tầng 10, tổng số có 209 cư dân đang sinh sống ở đây, tầng 10 có 17 cư dân. Hiện nay, CDC đã lấy xét nghiệm 17 cư dân ở tầng 10, dự kiến đêm nay có kết quả.

TP sẽ có phương án giải phóng tất cả những tầng còn lại; còn nếu có một ca dương tính sẽ tiếp tục tính toán phong toả, cách ly nhanh gọn nhất, đảm bảo an toàn, không gây khó khăn cho cuộc sống người dân.

Ông Chử Xuân Dũng cho biết Hà Nội đang phải đối mặt với nguy cơ lớn về các nguồn lây bệnh. Ông yêu cầu về việc siết chặt, nắm rõ và quản lý, phải có danh sách từ cơ sở những người sắp quay lai TP để sinh sống và làm việc. "Lãnh đạo TP đã có những chỉ đạo rất cụ thể, các cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc thực hiện việc nắm bắt, rà soát nhân sự, hộ khẩu để việc khai báo y tế nghiêm túc nhất. Sai ở đâu sẽ phải chịu trách nhiệm" - ông Dũng nói.

Thông tin thêm về hàng chục trường hợp nhập cảnh trái phép sinh sống trên địa bàn Nam Từ Liêm, rải rác nhập cảnh từ ngày 27-4 đến nay, ông Chử Xuân Dũng cho biết lực lượng chức năng đang lấy lời khai và lấy mẫu xét nghiệm, ngay trong đêm nay sẽ chuyển đến khu cách ly tập trung. "Tôi rất mong người dân, đặc biệt là các nhà nghỉ, khách sạn phát giác những trường hợp này để báo cáo chính quyền thực hiện tốt công tác phòng dịch" - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Tối 2-5, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 50 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Hà Nội.



Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, phòng chống dịch Covid-19, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện một số người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn tạm trú trên địa bàn.

Ngay sau đó, Công an quận Cầu Giấy sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra đột xuất một căn hộ tại toà nhà ở phường Trung Hoà và phát hiện 5 trường hợp người Trung Quốc tạm trú (trong đó 4 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép).

Đấu tranh khai thác mở rộng, công an xác định do trong thời gian gần đây, Công an Việt Nam tăng cường công tác chống người nhập cảnh trái phép, nên các đối tượng thay đổi phương thức thủ đoạn đưa 1 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực, visa hợp pháp sau đó đón các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào.

Từ 5 đối tượng bị phát hiện tại phường Trung Hòa, công an còn phát hiện thêm 46 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú 9 phòng tại một chung cư ở quận Nam Từ Liêm.