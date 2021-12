Ngày 3-12, Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang tạm giữ nhiều phương tiện cùng tang vật trị giá hơn 1 tỉ đồng liên quan đến các vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu để tiếp tục điều tra, xử lý.



Lợi dụng việc ưu tiên vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong đợt dịch Covid-19 nên nhiều tài xế chở hàng lậu. Ảnh do công an cung cấp

Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 2-12, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra xe tải do tài xế Phạm Văn Trúc (SN 1981; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển trên đoạn Quốc lộ 91 thuộc khu vực thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên thì phát hiện chở 3.000 chai sữa tắm và 150 phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong các thùng giấy chứa nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm. Ảnh do công an cung cấp

Sau đó, tổ công tác này tiếp tục phát hiện 2 xe tải khác do tài xế Trần Vũ Linh (SN 1992; ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Văn Duyên (SN 1974; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua đó, phát hiện trên 2 xe này có chở hơn 19.000 sản phẩm quần áo may sẵn, khăn các loại và 51 thùng giấy bên trong chứa nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm. Do các tài xế không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tạm giữ phương tiện cùng tang vật để xử lý theo thẩm quyền.