Thông tin từ Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết khoảng 23 giờ ngày 16-9, trong lúc đuổi theo, khống chế đối tượng Nguyễn Văn Hiển (30 tuổi, trú tại thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) có biểu hiện ngáo đá (rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá), Đại úy Lâm Đăng Dân, Phó Trưởng Công an xã Hương Mạc, đã bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Đối tượng ngáo đá Nguyễn Văn Hiển - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 16-9, Công an xã Hương Mạc nhận được tin báo đối tượng Nguyễn Văn Hiển có biểu hiện ngáo đá, dùng dao khống chế người thân tại nhà riêng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường xác minh, xử lý, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an cấp trên.

Sau nhiều giờ thuyết phục, lực lượng công an và gia đình đã kiên trì thuyết phục, sau khoảng 3 giờ đồng hồ đã giải cứu thành công vợ và 3 con nhỏ của đối tượng, bảo đảm an toàn cho các nạn nhân. Lợi dụng đêm tối, đối tượng Hiển chạy thoát chửi bới, hò hét và dùng dao tấn công lực lượng công an.

Trong lúc đuổi theo khống chế Nguyễn Văn Hiển, Đại úy Lâm Đăng Dân đã bị y tấn công dẫn đến bị thương ở sườn trái và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn.

Được biết, Hiển mới ra tù được 5 tháng vì phạm tội liên quan đến ma túy. Vụ việc đang được Công an thị xã Từ Sơn điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.