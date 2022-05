Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994; ngụ Tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Thịnh - ảnh Công an Quảng Bình

Trước khi bị truy nã, Nguyễn Quốc Thịnh là cán bộ hợp đồng làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn mà Báo Người Lao Động từng phản ánh.

Theo nguồn tin báo tố giác tội phạm, gắn "mác" là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn, Nguyễn Quốc Thịnh đã lợi dụng việc làm môi giới mua bán đất và kinh doanh đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền trên 2,2 tỉ đồng.

Qua xác minh, Nguyễn Quốc Thịnh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Toàn (ngụ Tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) với số tiền 196 triệu đồng.

Và trường hợp khác là anh Phạm Đình Nam và vợ là chị Lê Thị Hằng (ngụ xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) mà Báo Người Lao Động từng phản ánh bị Thịnh môi giới mua bán, chuyển nhượng đất để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn cũng đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Quốc Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt đối tượng.