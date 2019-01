Quảng Nam: Bắt nhóm đối tượng cho vay tiền với lãi suất 182%/năm

22/01/2019 13:29

Ngày 22-1, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tiến (SN 1983), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000), Nguyễn Văn Cường (SN 1998; cùng ngụ TP Hải Phòng) và Đặng Thị Bích Ngọc (SN 1993; ngụ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".



Hiện tại, Tiến, Mạnh đang bị bắt tạm giam, Ngọc được cho tại ngoại. Công an đang vận động Cường ra đầu thú.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (bìa phải) thưởng nóng cho Công an TP Tam Kỳ

Theo hồ sơ, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Tam Kỳ phát hiện 1 nhóm đối quê ở TP Hải Phòng do Nguyễn Anh Tiến cầm đầu, xâm nhập và móc nối với các đối tượng hình sự, ma túy tại TP Tam Kỳ để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi núp bóng dưới hình thức hộ kinh doanh Huy Phát (có địa chỉ tại số 7 Trần Nguyên Hãn, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Để thực hiện hành vi, các đối tượng tổ chức dán tờ rơi trên các tuyến đường, địa điểm công cộng, khu dân cư với nội dung như: "Alo là có tiền", "Vay không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày"…, nhằm quảng cáo cho hoạt động cho vay.

Khi có người liên hệ vay, các đối tượng tiếp cận, xác minh điều kiện kinh tế của cá nhân và thân nhân của người cần vay để cho vay cũng như để phục vụ cho việc tổ chức đòi nợ hoặc nhờ các đối tượng hình sự, ma túy đòi nợ thuê trong trường hợp người vay không trả đúng hẹn.

Qua quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2018, nhóm đối tượng trên đã cho 135 người vay hơn 6,5 tỉ đồng với lãi suất 182,5%/năm, thu tiền lãi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Với thành tích này, Công an TP Tam Kỳ được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng đột xuất 20 triệu đồng; Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cũng trao tặng Giấy khen và thưởng đột xuất 10 triệu đồng.

Q.Vinh