Ngày 25-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Quế sơn (tỉnh Quảng Nam) vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc ngay giữa mùa dịch.



Theo đó, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 22-8, Công an huyện Quế Sơn đột kích vào nhà ông Võ Xuân M. (SN 1946; ngụ tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), bắt quả tang 8 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

8 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch bị công an bắt quả tang Ảnh: Công an Quảng Nam

Tại hiện trường, công an tạm giữ trên chiếu bạc số tiền 800.000 đồng, hơn 2,8 triệu đồng trên người các đối tượng, 10 xe máy, 6 điện thoại di động, cùng một số tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận do ham mê cờ bạc nên đã rủ nhau đến nhà ông M. để đánh bạc, trong lúc đang say sưa "sát phạt" thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Hiện nay vụ việc đang được Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, tại tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 96 ca bệnh, trong đó có 3 người không qua khỏi do kèm bệnh nền nặng. Thời gian vừa qua, chính quyền tỉnh Quảng Nam ra quyết định cách ly xã hội đối với hàng loạt địa phương, cấm tụ tập đông người trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Quế Sơn cũng ghi nhận 1 ca bệnh, vừa được dỡ bỏ biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 nhưng vẫn đang thực hiện theo chỉ thị 19 để chống dịch.