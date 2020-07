Ngày 19-7, thông tin từ Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại tỉnh Quảng Ninh), Lê Xuân Lĩnh (SN 1982, trú tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tại tỉnh Hà Nam) để điều tra tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Các bị can Hùng, Lĩnh và Thắng (từ bìa trái sang phải) - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, tháng 6-2019, Hùng xin vào làm tại công trình đang xây dựng ở Bệnh viện Quân y 103. Trong thời gian làm việc ở đây, Hùng biết nhiều người bị suy thận cần ghép và nhiều trường hợp muốn bán thận kiếm tiền nên nảy sinh ý định đi làm môi giới để thu lợi bất chính.

Sau đó, Hùng thuê một phòng ở nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc La (quận Hà Đông) để nuôi người bán thận ăn, ở. Theo đó, Hùng thỏa thuận trả cho người bán từ 250-300 triệu đồng một quả thận và thu của người ghép 350-480 triệu đồng. Từ tháng 11-2019 đến tháng 4-2020, Hùng đã thực hiện trót lọt 2 vụ mua bán thận và hưởng lợi 110 triệu đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an xác định Nguyễn Mạnh Thắng từng bán một quả thận. Sau đó, Hùng lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu để môi giới mua bán thận, hưởng chênh lệch.

Tháng 6-2020, Thắng thu của một người ghép thận 460 triệu đồng, tuy nhiên chỉ trả cho người bán 250 triệu đồng. Trừ đi các chi phí mổ, xét nghiệm, Thắng hưởng lợi 150 triệu đồng.

Ngoài ra, công an xác định Lê Xuân Lĩnh cũng từ người bán thận sau đó đi môi giới kiếm lời. Lĩnh vào mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận và thỏa thuận giá từ 250-300 triệu đồng một quả. Sau đó, Lĩnh tìm người có nhu cầu ghép và ra giá từ 430-500 triệu đồng.

Sau khi thống nhất giá, Lĩnh đưa người bán và mua thận vào thủ tục phẫu thuật theo hình thức hiến thận tự nguyện trong bệnh viện. Lĩnh có trách nhiệm thuê người chăm sóc cho người bán thận cho đến khi mổ ghép thận thành công và xuất viện. Tháng 3-2020, Lĩnh thực hiện thành công 1 phi vụ, thu lợi bất chính 100 triệu đồng.

Công an quận Hà Đông xác định trong 3 bị can, Hùng là "trùm" mua bán thận trên địa bàn.