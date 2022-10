Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 9-10 cho biết đã triệu tập Nguyễn Quang Huy (SN 1999; ngụ phường Hương Vinh, TP Huế) đến làm việc do liên quan hành vi đăng thông tin lên mạng xã hội sai sự thật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.



Nguyễn Quang Huy tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 8-10, Huy đến cửa hàng xăng dầu Hương Vinh ở phường Hương Vinh, thấy khu vực này tập trung đông người nên hỏi và được biết "có 4 phụ nữ bắt cóc trẻ em".

Ngay lập tức, Huy đã sử dụng điện thoại của mình ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp lên Facebook với nội dung "bắt cóc tại cây xăng Hương Vinh, mọi người có con nhỏ cẩn thận".

Nội dung Huy đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt người theo dõi, bình luận, chia sẻ và không ít người đã hoang mang, lo lắng.



Công an cũng mời 4 phụ nữ đến làm việc để xác minh thông tin.

Công an TP Huế đã tiến hành xác minh sự việc và xác định 4 phụ nữ trên là người dân tộc thiểu số, đang lang thang ăn xin, không có việc bắt cóc trẻ em.

Huy khai nhận sau khi nắm được thông tin mình đưa là sai sự thật, anh ta đã ẩn nội dung trên trang Facebook, đồng thời có lời xin lỗi đến mọi người vì làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.