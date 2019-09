Hơn 15 giờ chiều nay 13-9, tiếp tục buổi thực nghiệm hiện trường đối với bị can Doãn Quý Phiến (tài xế ô tô BKS 29B-069.56) dưới chủ trì cùng đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy để điều tra, làm rõ vụ bé L.H.L. (6 tuổi, lớp 1 Trường tiểu học Gateway) tử vong trên xe ô tô đưa đón vào ngày 6-8.



Tài xế Phiến thực nghiệm lại hiện trường

Tham dự ngoài cơ quan tố tụng ngoài quận Cầu Giấy còn có luật sư Nguyễn Anh Xuân, bào chữa cho bị can Doãn Quý Phiến (tài xế ô tô BKS 29B-069.56), luật sư bảo vệ gia đình bị hại và đại diện gia đình bị hại trong vụ án.

Theo đó, trong buổi thực nghiệm này, Cơ quan điều tra yêu cầu ông Phiến tái diễn lại cảnh vào ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy ô tô sau đó lái tới cổng trường Gateway. Qua đó, ông Phiến thực hiện lại mọi thao tác mở cửa, vào xe đúng như những gì diễn ra ngày 6-8.

Ông Phiến tại Trường học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lực lượng cảnh sát phong tỏa bên ngoài, bảo vệ khu vực ô tô đỗ xe phục vụ công tác thực nghiệm được diễn ra đúng tiến độ. Sau khi ô tô rời ký túc xá, chiếc Ford Transit di chuyển tới cổng trường Gateway vào giờ tan lớp. Tại đây, ông Phiến đỗ xe trên phố Khúc Thừa Dụ và thực hiện các thao tác xuống xe tại cổng trường Gateway.

Trước đó, 7 giờ 30 sáng cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy cùng Viện KSND tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án này đối với bị can Doãn Quý Phiến. Cảnh sát yêu cầu, bị can Doãn Quý Phiến (tài xế) thực hiện lại quá trình dừng ô tô trưởng cổng trường Gateway rồi lái xe vào ký túc xá Học viện Báo chí. Ông Phiến thực hiện toàn bộ thao tác dừng đỗ ô tô trong sân ký túc, sau đó đi bộ ra cổng lấy xe máy ra về.