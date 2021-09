Thanh tra TP HCM vừa đề nghị UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện cung cấp thông tin liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Thanh tra TP đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến việc thành lập, hoạt động của các tổ công tác đặc biệt, tổ phản ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng, sự phối hợp giữa các lực lượng tại các phường, xã, thị trấn, các vùng nguy cơ cao và rất cao.

Công tác chăm lo, an sinh xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng trong gói hỗ trợ an sinh số 2; công tác cấp phát túi an sinh, chuẩn bị suất ăn cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn. Công tác cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong giai đoạn TP thực hiện giãn cách.

Công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo kế hoạch số 2715 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM.

Tiêm vắc-xin cho người lớn tuổi

Công tác thông tin tuyên truyền và tiếp nhận, xử lý, phản hồi các thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 tại cổng thông tin 1022 của TP (nêu số lượng tin phản ánh được tiếp nhận, kết quả xử lý thông tin).

Công tác tăng cường các biện pháp để kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong, gồm: Công tác xét nghiệm diện rộng toàn TP; việc tổ chức đánh giá mức nguy cơ của các tổ dân phố, tổ nhân dân, xác định các khu phong tỏa để chủ động thực hiện việc xét nghiệm; tổ chức lực lượng đảm bảo mục tiêu, giải pháp thực hiện việc lấy mẫu, nhập liệu, giao mẫu xét nghiệm. Kết quả test PCR phát hiện các ca F0 (đánh giá số liệu). Thời gian nhận kết quả xét nghiệm (test mẫu đơn, mẫu gộp, xét nghiệm nhanh kháng nguyên, PCR), nêu rõ thời gian (ngày, giờ) có kết quả xét nghiệm sớm nhất và chậm nhất theo quy định của ngành y tế.

Đánh giá tỉ lệ % lấy mẫu xét nghiệm (test), tầng suất xét nghiệm trên địa bàn TP Thủ Đức, các quận, huyện (theo từng phường, xã, thị trấn).

Công tác tiêm vắc-xin: Tiến độ tổ chức, thời gian tiêm vắc-xin, các hình thức tổ chức thực hiện tiêm vắc xin. Số lượng mũi vắc-xin đã tiêm, tỉ lệ % tiêm vắc-xin mũi 1, mũi 2 trên số dân cư trú; đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch số 2715 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM. Việc cập nhật kết quả (xác nhận tiêm vắc-xin) các trường hợp đã tiêm mũi 1, mũi 2.

Việc đề xuất dự trù liều vắc-xin, số lượng vắc-xin được phân bổ tỉ lệ % và đã sử dụng liều vắc-xin (chi tiết số lượng, các loại vắc-xin được tiếp nhận sử dụng theo từng đợt thực hiện).

Hoạt động của các trạm y tế lưu động: Việc trang bị và cấp phát túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà, trang bị bình oxy, máy đo SpO2, dụng cụ xét nghiệm nhanh và hoạt động theo dõi, chăm sóc bệnh nhân dương tính (F0) điều trị tại nhà, công tác phối hợp với tổ phản ứng nhanh khi có bệnh nhân F0 trở nặng. Công tác cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.

Việc điều trị F0 tại khu cách ly tập trung, bệnh viện quận, trung tâm y tế quận, huyện. Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của trạm y tế lưu động.

Việc triển khai phát túi thuốc cho F0 và các khó khăn trong quá trình thực hiện (nếu có phát sinh khó khăn). Báo cáo cụ thể số lượng tiếp nhận, quản lý và sử dụng các loại túi thuốc (A, B, C), tỉ lệ % so với số lượng bệnh nhân F0 trên địa bàn quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo phương án "3 tại chỗ" hoặc phương án "1 cung đường, 2 điểm đến"; việc tổ chức kiểm soát giãn cách xã hội, giấy đi đường và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và theo các chỉ đạo của UBND TP HCM.

Kế hoạch phục hồi kinh tế trong thời gian tiếp theo.