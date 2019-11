Bà Hương đi xe đạp cùng cháu nội là em N.T.T. trước khi em bị sát hại

Ngày 13-11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An) về tội giết người. Bị can Hương được xác định là người sát hại cháu ruột là em N.T.T. (11 tuổi) vào ngày 3-11 tại đập nước Bàu Ganh thuộc xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 3-11, em N.T.T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16 giờ 30 phút, em T. ra về trước vì nhà ở xa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 5-11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em T. nổi lên ở đập Bàu Ganh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Đập nước nơi phát hiện thi thể em T.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự bà Phạm Thị Hương (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành). Tại cơ quan công an, bà Hương khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc bà đẩy cháu T. xuống đập khiến cháu này tử vong là do bà tức giận vì cháu cãi lại bà khi bà nói bố. Theo bà Hương, cách đây không lâu bố cháu T. có hỗn với bố (chồng bà T.) khiến bà rất ấm ức.

Chiều 3-11, bà Hương đang đi mua bia thì gặp cháu T. đi xe đạp điện từ sinh nhật bạn trở về. Cháu T. sau đó chở bà Hương tới nhà người quen song không gặp. Trên đường trở về, bà Hương có đem chuyện bố T. từng nhiều lần hỗn láo với mình ra nói thì hai bà cháu xảy ra cãi vã. Tức giận vì bố cháu bé hỗn láo, bé T. cũng cãi mình nên bà nảy sinh ý định giết cháu T.. Bà Hương sau đó rủ cháu T. tới đập Bàu Ganh ở địa bàn xã để tắm, bà Hương cởi đồ xuống nước trước và nhờ cháu xuống để kỳ lưng. Lúc cháu T. không để ý, bà Hương đẩy cháu xuống nước khiến cháu tử vong sau đó.

Sau khi đẩy cháu T. ngã xuống đập nước, bà Hương đi về nhà. Tối cùng ngày, bà bắt xe ra Hà Nội như chưa có chuyện gì xảy ra.