Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá) về tội "cướp tài sản".



Dũng là đối tượng đã nổ súng bắn đạn cao su, khống chế nhân viên phòng giao dịch Vietcombank-chi nhánh Biên Hoà để cướp tiền vào chiều 8-9.



Bị can Lê Huy Dũng

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Dũng vào rạng sáng 11-9. Tới thời điểm hiện tại, công an đã thu hồi được hơn 700 triệu đồng trong tổng số hơn 900 triệu đồng mà Dũng cướp.

Như đã đưa tin, gần 15 giờ chiều 8-9, khi người dân đang đến giao dịch tại ngân hàng này thì một nam thanh niên (mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang) đi bộ vào khu vực quầy giao dịch. Người này nổ súng để uy hiếp các nhân viên và xông vào quầy lấy tiền.



Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo điều tra

Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chạy bộ qua bên kia đường (Quốc lộ 51) để lấy xe máy tẩu thoát.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.