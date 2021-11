Ngày 30-11, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Ngô Thông (SN 1967, trú phường Đông Ba, TP Huế) để làm rõ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"



Theo đó, ông Ngô Thông là quyền Giám đốc BQL đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 thuộc Bộ NN&PTNT. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại công trình hồ thủy lợi Tả Trạch - công trình quan trọng về an ninh quốc gia (tại xã Dương Hòa, tx Hương Thủy).



Theo đó, ông Thông đã không bảo vệ, quản lý công trình hồ thủy lợi Tả Trạch, để phương tiện, thiết bị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải vào đào xúc, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300m của công trình.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Ngô Thông

Thời gian từ 24-2-2021 đến ngày 19-3-2021, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã vận chuyển ra khỏi công trình hơn 2529 m3 đá, gây thiệt hại cho Nhà nước 315 triệu đồng. Chỉ đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, BQL đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 mới yêu cầu Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải tạm dừng hoạt động.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khám xét nơi ở và làm việc của ông Ngô Thông, thu nhiều tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.