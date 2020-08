Thanh tra TP HCM vừa chuyển vụ sai phạm tại KCN Phong Phú và Tổng Công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin - TNHH MTV (Tổng Công ty Liksin; doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) sang cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý. Trước đó, qua kiểm tra và thanh tra, Thanh tra TP và một số cơ quan liên quan đã phát hiện 2 đơn vị này có nhiều sai phạm. Thông tin trên được đề cập trong báo cáo của Thanh tra TP vừa gửi Thanh tra Chính phủ, UBND TP về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.



Sử dụng đất sai mục đích

KCN Phong Phú do Công ty CP KCN Phong Phú làm chủ đầu tư và là dự án treo gần 20 năm qua. Năm 2002, UBND TP có Quyết định 2703 giao 120 ha đất cho Công ty CP KCN Phong Phú (ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) do ông Nguyễn Ngọc Quang, tổng giám đốc công ty, để triển khai dự án. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc chậm triển khai dự án nên cuối năm 2012, Công ty CP KCN Phong Phú đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh phát triển thương mại - dịch vụ TMT (Công ty TMT) để bảo vệ và quản lý tài sản. Ngày 13-12-2017, Công ty TMT ký hợp đồng cho thuê mặt bằng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư GTP nhưng đến tháng 3-2018 thì thanh lý hợp đồng.

KCN Phong Phú, nơi có hàng chục công trình xây dựng không phép.Ảnh: LÊ PHONG

Tiếp đó, tháng 8-2018, Công ty CP KCN Phong Phú thanh lý hợp đồng với Công ty TMT. Cũng trong thời gian này, Công ty CP KCN Phong Phú ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ kho bãi Lộc Phát (Công ty Lộc Phát) trông giữ, quản lý toàn bộ khu đất trên. Ngay sau đó, Công ty Lộc Phát lại ký hợp đồng hợp tác quản lý, khai thác mặt bằng với một công ty khác.

Trong báo cáo gửi UBND TP hồi tháng 9-2019, Sở Xây dựng cho biết mặc dù Công ty CP KCN Phong Phú đã có biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty TMT nhưng Công ty TMT không hoàn trả mặt bằng mà tiếp tục lấn chiếm, xây dựng các công trình không phép và ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với các hộ dân để làm nông nghiệp trái quy định pháp luật. Các hộ dân tiếp tục xây dựng các công trình không phép để phục vụ canh tác, sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, các đơn vị thuê đất khác đang hoạt động tại dự án cũng không hoàn trả mặt bằng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra hiện trạng tại dự án, phát hiện dự án có gần 60 công trình xây dựng không phép. Theo Sở Xây dựng, Công ty CP KCN Phong Phú đã sử dụng đất sai mục đích, tự ý ký hợp đồng cho phép các tổ chức, cá nhân khai thác mặt bằng tại phần đất thực hiện dự án. Sau đó, các tổ chức, cá nhân lấn chiếm thêm, xây dựng trái phép, gây mất an ninh trật tự tại dự án, có khả năng dẫn đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.

Sai phạm trong chuyển nhượng đất

Năm 2019, Thanh tra TP HCM đã có kết luận Tổng Công ty Liksin sai phạm trong chuyển nhượng đất, tài sản gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Trong đó có việc chuyển nhượng nhà, đất số 51-53 đường An Dương Vương ở quận 5 và khu đất số 7-7A KCN Tân Tạo ở quận Bình Tân.

Năm 2007, UBND TP phê duyệt bán cho Tổng Công ty Liksin vị trí nhà đất ở số 51-53 An Dương Vương (có diện tích đất hơn 2.410 m2, diện tích sàn sử dụng gần 5.000 m2) với giá hơn 272 tỉ đồng. Đến năm 2009, khi hợp tác với Công ty CP Đầu tư An Đông kinh doanh dự án, Tổng Công ty Liksin thẩm định giá nhà đất trên hơn 380 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2015 (sau 8 năm UBND TP phê duyệt bán), Hội đồng Thẩm định giá (Sở Tài chính TP) duyệt giá khu đất chỉ hơn 257 tỉ đồng. Ngay sau đó, Công ty CP Đầu tư An Đông đã mua đấu giá với giá hơn 259 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhà đất trên có giá trị lợi thế vị trí địa lý và thương mại (nằm ngay trung tâm quận 5, tiếp giáp mặt tiền đường lớn, gần chợ An Đông). Dù giá trị thương mại của khu đất cao nhưng Hội đồng Thẩm định giá định giá như trên là không hợp lý về mặt định giá và không hợp lý về thời điểm khi so với giá của UBND TP và của Tổng Công ty Liksin trước đó, làm giảm giá trị tài sản, giảm nguồn thu của đơn vị.

Về khu đất số 7-7A KCN Tân Tạo (diện tích 10.200 m2), năm 2013, TP duyệt giá khởi điểm để đấu giá hơn 35,7 tỉ đồng, Tổng Công ty Liksin báo cáo không có khách hàng tham gia đấu giá và đề nghị xác định lại giá khởi điểm. Đến năm 2015, Sở Tài chính có văn bản gia hạn thời gian bán đấu giá khu đất trên và vẫn áp giá bán khởi điểm hơn 35,7 tỉ đồng của năm 2013 mà không thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định để xác định lại giá khởi điểm, gây thiệt hại cho ngân sách.