Trộm đột nhập công ty đo đạc lấy laptop chứa nhiều dữ liệu quan trọng

14/05/2019 15:45

Chiều 14-5, Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thu lượm dấu vết và trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy xét 2 đối tượng đột nhập vào trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú, chi nhánh tại ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Được biết nhận dạng kẻ trộm qua camera khá rõ, hiện công an tích cực điều tra. Theo anh Nguyễn Việt Trường, nhân viên công ty, sáng cùng ngày khi nhân viên đến công ty làm việc thì phát hiện có nhiều dấu hiệu xáo trộn trong văn phòng. Kiểm tra tài sản mất 3 máy laptop đời mới, toàn bộ dữ liệu đã lưu. Trích xuất camera ghi lại khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, 2 đối tượng đi 2 xe máy đậu trước công ty, sau đó mở cửa đi thẳng vào bên trong. Gần 10 phút sau chúng ôm 3 máy laptop đi ra ngoài và lên xe chạy đi. "Quan trọng là dữ liệu đo đạc, nếu mất sẽ ảnh hưởng rất lớn cho đơn vị đang thực hiện"- anh Trường cho biết.

Tin-ảnh: H.Minh