Sáng 22-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm và quyết định trả hồ sơ vụ án Trộm cắp tài sản do Châu Minh Tân (SN 1992) và Phạm Bảo An (SN 1986, cùng ngụ quận 6, TP HCM) là thủ phạm.



VKSND TP HCM truy tố 2 bị cáo trên tội danh "Trộm cắp tài sản" theo điểm a, Khoản 4, Điều 173, Bộ Luật Hình sự 2015.

Hai bị cáo tại tòa sáng 22-8

Theo cáo trạng, Châu Minh Tân và Phạm Bảo An là bạn bè thường chơi game bắn cá với nhau. Tối 22-7-2018, Tân rủ An đi trộm cắp tài sản. Đến 1 giờ ngày hôm sau, An mượn xe máy một người bạn rồi lấy xe này chở Tân đi lòng vòng tìm "cơ hội".

An dừng xe trước nhà ông Trần Chí Tâm (địa chỉ: 50 Chiến Lược, phường Bình Trị Động, quận Bình Tân, TP HCM), lấy đồ nghề ra phá ổ khóa ở cổng. Tân ngồi trên xe máy cảnh giới. Sau khi phá khóa, An thấy trong sân có một ôtô 5 chỗ, hiệu Toyota Venza không khóa, ổ khóa cắm trong xe. Chớp thời cơ, An điều khiển ôtô chạy ra đường. Tân chạy xe máy theo sau.

Chạy xe sang khu vực quận 6 thì cả hai dừng lại, lục lọi trên ô tô nhưng không có tài sản gì để lấy. Sau đó, An quay trở lại quận Bình Tân và bỏ ô tô lại đó rồi đi xe ôm về.

Cùng ngày, gia đình ông Tâm phát hiện ô tô "biến mất" liền trình báo cơ quan công an. Đến ngày 25-7-2018, người dân phát hiện ôtô "vô chủ" nói trên và trình báo cơ quan chức năng. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra bắt giữ lần lượt hai tên trộm bỏ lại tài sản đã trộm. Gia đình nạn nhân đã nhận lại ô tô bị mất.

Theo kết quả định giá, ôtô là tang vật trong vụ án trộm cắp có giá trị 800 triệu đồng.

Tại phiên tòa, vụ án xuất hiện tình tiết mới nên HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra bổ sung. Cụ thể, phía bị hại cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, trong ô tô có khoảng 2 triệu đồng. Sau khi nhận lại ô tô, gia đình bị hại không tìm thấy số tiền này. Đồng thời, hai bị cáo cũng bất ngờ thay đổi lời khai. Tân và An đều thừa nhận khi lục soát, hai bị cáo phát hiện trong xe có một chiếc bóp, bên trong có hơn 2 triệu đồng. Hai bị cáo lấy số tiền đó chia nhau tiêu xài.