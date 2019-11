Ngày 16-11, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trương Toàn Quốc (SN 1999, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) vì hành vi "Trộm cắp tài sản". Bên cạnh đó, Công an cũng truy xét lai lịch cô người yêu của Quốc về việc ăn chặn tiền trộm cắp.



Trương Toàn Quốc

Trước đó, chiều 13-11, Trương Toàn Quốc đến chợ Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để trộm cắp. Tại đây, Quốc lén vào quầy tạp hóa của bà Nguyễn Thị Lung (SN 1970) để trộm 1 túi xách, 2 xấp tiền 500.000 đồng cùng 1 ví nhỏ.

Sau khi hoàn thành "phi vụ", Quốc đưa toàn bộ số tiền trên cho người yêu tên L.(chưa rõ lai lịch) để vào nhà vệ sinh kiểm đếm. Lúc sau, L. quay ra và cho biết Quốc trộm được 26 triệu đồng. L. giữ 20 triệu đồng, đưa Quốc 6 triệu đồng để mua điện thoại và đãi bạn ăn nhậu.

Quốc trộm được khoảng 40 triệu và 300USD nhưng bị người yêu ăn chặn

Sáng 14-11, lực lượng bảo vệ chợ và Công an qua trích xuất camera đã tóm gọn Quốc. Phải đến lúc này, Quốc mới biết mình ăn trộm được đến 40 triệu đồng và khoảng 300 USD trong ví nhỏ. Số tiền trên bị cô L. ăn chặn mà Quốc không hề hay biết.

Được biết, Quốc từng bị khởi tố ở huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) về tội "Hủy hoại tài sản" vào 3 năm trước nhưng vì dưới 18 tuổi nên được tại ngoại. Tuy nhiên, Quốc không chấp hành mà trốn khỏi nơi cư trú, dạt về TP Đà Nẵng sinh sống.

Để trốn lệnh truy nã, Quốc xin theo các chủ tàu tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Bình, sống đời ngư dân lênh đênh trên biển. Thời gian qua vì biển động nên Quốc thất nghiệp, sinh ra trộm cắp.