Sáng nay 29-9, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án anh Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), là một tài xế xe ôm công nghệ Grab, bị sát hại tại khu vực bãi đất hoang gần công trường đường nối Phạm Văn Đồng đến Khu công nghiệp Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm.



Nam sinh viên cùng dòng tin nhắn cuối trước khi bị sát hại - Ảnh: Người nhà cung cấp

Theo đó, tối ngày 28-9, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo từ Công an phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, về việc một số người dân phát hiện thi thể một nam giới mặc trang phục xe ôm công nghệ Grab tại một khu vực bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến KCN Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm. Ngay lập tức công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ.

Danh tính nạn nhân được xác định tên Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang là sinh viên năm nhất một trường Cao đẳng nằm trên đường Thái Thịnh, quận Đống Đa (Hà Nội). Anh S. làm thêm bằng nghề chạy xe ôm công nghệ trên ứng dụng Grab. Nam sinh viên S. được xác định đã bị sát hại trước đó 2 ngày.

Chiếc xe máy mang BKS tỉnh Thanh Hóa của nam sinh viên bị sát hại - Ảnh: Người nhà cung cấp

Theo người nhà nạn nhân thời điểm phát hiện ra thi thể của nam sinh viên S., chiếc xe máy mang BKS tỉnh Thanh Hóa cùng điện thoại của nạn nhân không còn nữa. Chiếc xe máy được gia đình mua khoảng đầu tháng 9 này với trị giá hơn 40 triệu đồng.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi chở khách rồi bị sát hại, anh S. còn chụp một số bức ảnh gửi về cho bạn cùng phòng và người bạn gái mới quen viết rằng sắp chở 2 vị khách nam đi Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) rồi dặn: "Có gì báo công an nhé". Sau đó, điện thoại nạn nhân cũng bị ngắt liên lạc. Một tài khoản trên mạng xã hội xưng là chị gái của nạn nhân sau khi không thấy anh S. trở về, đồng thời mất liên lạc đã đăng thông tin và hình ảnh lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm, giúp đỡ.

Đến sáng nay 29-9, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y, gia đình anh Nguyễn Cao S. đưa thi thể nam sinh viên về Nghĩa trang Văn Điển hoả táng, sau đó đưa di cốt của nam sinh viên về quê nội ở huyện xã Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá mai táng.