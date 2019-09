Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang truy tìm 2 nghi phạm trong vụ nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), là một tài xế xe ôm công nghệ Grab, bị sát hại vào tối 26-8 vừa qua, tại bãi đất trống giáp ranh giữa phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



Công an TP Hà Nội truy tìm 2 nghi phạm trong vụ án

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra vụ án giết người, cướp tài sản, được phát hiện ngày 28-9, tại khu vực công trường đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, thuộc tổ dân phô Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Thông tin ban đầu xác định, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26-9, anh Nguyễn Cao S. điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh - bạc - đen, mang BKS 36B5- 443.41 chở 2 đối tượng nam thanh niên, là khách vẫy ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab, đi từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương. Khi anh S. chở 2 đối tượng (ảnh) đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì bị đối tượng dùng hung khí đâm chết và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS 36B5- 443.41 và 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen rồi bỏ trốn.

Chiếc xe màu xanh của nạn nhân bị mất sau vụ án mạng

Trước đó, tối ngày 28-9, phát hiện ra thi thể nạn nhân Nguyễn Cao S., ngay lập tức công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo truy tìm 2 nam thanh niên là nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản nói trên.

Trong đó, 1 nam thanh niên khoảng 23-30 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, mặc quần soóc tối màu, áo phông cộc tay màu đen, có cổ, có họa tiết hoa văn màu sáng, tóc cắt ngắn, đi dép tông. Nam thanh niên còn lại khoảng 23-30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m60 - 1m65, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần soóc màu trắng, áo phông cộc tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê màu đen có đính đá.

Cơ quan công an thông báo truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh, BKS 36B5-443.41, số máy: G3D4E363338, số khung: RLCUG0610GY346223; điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu đen là tài sản của nạn nhân.

Người dân phát hiện, biết thông tin về 2 đối tượng và tài sản trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ vụ giết người, cướp tài sản (điện thoại ông Hoàng Thế Hiển, Đội phó đội 9, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội: 0.983.304.879; ông Nguyễn Hoàng Minh Hà, Đội phó đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Bắc Từ Liêm: 0.972.233.087).